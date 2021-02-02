От лифтера до архитектора – куда пойти альтернативщику

Стать лифтером или швеей смогут призывники вместо службы в армии. Минтруд РФ опубликовал проект, где предложил 125 видов работ, профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы в 2021 году.

Согласно документу, военнообязанные могут пройти службу не только в военных частях, но и поработать в Министерствах России, социальных бюджетных учреждениях и даже на почте. В перечни видов работ, профессий, должностей, на которые могут быть заняты граждане, включено 125 видов работ, профессий, должностей с общей потребностью 3 459 человек, а также 623 организации.

Отметим, что в прошлом году в перечни было включено 122 вида работ, профессий, должностей с общей потребностью 3 416 человек и 622 организации. Так, например, в список добавились такие профессии как: кухонный работник, лифтер, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, ветеринарный санитар, швея, электромонтеры различного профиля, архитектор, библиотекарь, биолог, экономист, зоотехник и артист театра кукол.

МК отмечает, что зато пропали из списка такие виды деятельности, как изготовитель пищевых полуфабрикатов, курьер, машинист насосных установок, оператор котельной, пожарный, парикмахер, помощник воспитателя, рабочий зеленого хозяйства и установщик декораций.