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Интерфакс-АВН

Создание центра по контролю за перемирием в Карабахе - элемент общей стабилизации в регионе, а не какой-то долгосрочной политики - Медведев

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Горки. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не рассматривать создание Россией и Турцией специального центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе как "элемент долгосрочной политики" в регионе.

"Принято решение о создании специального контрольного центра за общим состоянием дел, в котором принимают участие турецкие и российские военнослужащие. И это тоже элемент общей стабилизации. Но я бы не стал это оценивать, как элемент какой-то долгосрочной политики или выстраивать здесь одну из конспирологических теорий", - сказал Медведев в интервью "Интерфаксу" и ряду российских СМИ, отвечая на вопрос, не пугает ли РФ роль Турции в конфликте между Азербайджаном и Арменией.

Медведев подчеркнул: "Просто мы обязаны принимать во внимание реалии, которые существуют в нашем регионе, а реалии таковы, что сегодня этот вопрос необходимо обсуждать и с партнерами из Турции".

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Персоны
Медведев Дмитрий
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