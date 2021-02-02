Системы ПВО С-400 и "Викинг" представит "Алмаз - Антей" на выставке в Индии

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит широкий спектр продукции военного и гражданского назначения на Международной авиакосмической выставке AERO INDIA 2021, которая пройдет в индийском Бангалоре с 3 по 5 февраля.

"Гости и участники выставки смогут ознакомиться с боевыми средствами ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг", различными модификациями ЗРК "Тор", в том числе с автономным боевым модулем ЗРК "Тор-М2КМ" на шасси "ТАТА"", - сказано в сообщении пресс-службы концерна, распространённом в понедельник.

Отмечено, что "отдельным направлением работы делегации холдинга на "AERO INDIA 2021" станет представление возможностей холдинга по модернизации и ремонту средств ПВО".

В частности, "специалисты концерна расскажут гостям и участникам выставки о преимуществах технического обслуживания и восстановительного ремонта средств ПВО на местах их дислокации, о проведении технического обслуживания составных частей средств ПВО", говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална, участие в выставке AERO INDIA "направлено на повышение заинтересованности стран региона в приобретении продукции военного назначения разработки и производства концерна, а также на увеличение объемов внешнеторговой деятельности концерна".

"Замглавы холдинга отметил, что участие концерна в выставке будет способствовать демонстрации научно-технического и производственного потенциала компании в области разработки, изготовления, обслуживания, продления сроков эксплуатации, а также модернизации и утилизации выпускаемой продукции военного назначения. По его словам, в рамках выставки представители концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками продукции концерна", - сказано в сообщении.