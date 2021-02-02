Интерес к Су-57 и МС-21. Ростех — об оружейных "бестселлерах" России на Aero India 2021

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации — о новинках, которые представит Россия иностранным партнерам, о влиянии западных санкций и пандемии на экспорт российского вооружения

Пандемия коронавирусной инфекции внесла серьезные коррективы в программу проведения международных мероприятий, в том числе в оборонно-промышленной сфере. 3 февраля в Бангалоре стартует первый за долгое время международный авиасалон - Aero India 2021. Это одна из крупнейших выставок аэрокосмической и оборонной промышленности.

Исторически Индия выступает одним из ключевых партнеров России по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Так, в индийской армии, ВВС и ВМФ эксплуатируется свыше 70% вооружения российского и советского производства. Кроме того, активно развивается инициатива Make in India.

В преддверии выставки директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов рассказал в интервью ТАСС про авиационные и сухопутные новинки, которые представит Россия иностранным партнерам, перспективы российского истребителя Су-57Э и гражданских самолетов Ил-114-300 и МС-21 на индийском рынке, а также о том, насколько серьезно повлияли западные санкции и пандемия на экспорт российского вооружения.

- Виктор Николаевич, Aero India 2021 - первая международная выставка за долгое время, в которой принимает обширное участие Ростех. Какие надежды вы на нее возлагаете?

- Все устали от пандемии и изоляции. Конечно, за минувший год мы адаптировались к ограничениям. Многие переговоры и презентации перенесли в онлайн. Но ничто не заменит живых встреч и живого общения. Поэтому Aero India - это глоток свежего воздуха. Не скрою, что ждал эту выставку с нетерпением.

Индия - наш давний партнер. С этой страной мы ведем множество совместных проектов. Это не только поставки военной и гражданской продукции, но и создание совместных производств в рамках программы Make in India. Уверен, что выставка будет полезна для обеих сторон.

В этом году мы представляем в Бангалоре множество новейших российских разработок - авиационную технику, системы ПВО, бронетехнику, боеприпасы. Кроме того, планируем презентовать наши перспективные гражданские программы в сфере электроники, двигателе- и авиастроения.

- Что конкретно покажете на выставке в этом году?

- Организатором российской экспозиции в Индии традиционно выступает "Рособоронэкспорт". На выставке также будут работать делегации наших холдингов - Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), "Вертолеты России", Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и "Швабе".

Всего покажем более 200 образцов продукции военного назначения. В том числе демонстрируем Су-57Э — в Индию мы привезли модель самолета, которая дает представление об этом уникальном истребителе. Покажем и другие наши "бестселлеры" — истребители Су-35 и МиГ-35Д, военно-транспортный Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А

Истребитель Су-57Э Источник изображения: © Пресс-служба Ростеха

Также будет представлен легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т - идеальная машина для местных климатических и физико-географических условий. Уверен, большое внимание привлекут и другие наши вертолеты: Ми-28НЭ, Ми-171Ш и

Ми-17В-5, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, а также вертолет радиолокационного дозора Ка-31.

- А из числа наземной техники?

- Впервые за границей мы покажем бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17 на перспективной колесной платформе "Бумеранг". Платформа разработана по заданию Минобороны России, у нее высочайшие боевые и эксплуатационные возможности. Уникальность платформы - в возможности создавать на ее базе машины широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием.

Среди экспонатов, к которым традиционно высокий интерес, - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Кроме того, покажем автомобили "Тайфун" К-63968, "Тайфун" К-53949 и защищенный санитарный автомобиль "Линза".

- Ожидается ли подписание крупных контрактов в ходе выставки?

- Подписанию любого контракта предшествует огромная подготовительная работа. Переговоры - да, будут. График встреч с партнерами из разных стран на выставке - очень насыщенный.

- Как сейчас выстраивается сотрудничество Ростеха с Индией в сфере ВТС? Сказалась ли пандемия и западные антироссийские санкции на объеме военно-технического сотрудничества между странами?

- То, что наши страны - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества, не секрет. Более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства.

Пандемия, несомненно, усложнила жизнь, доставила много проблем. Это касается не только России и Индии, но и всех стран мира без исключения.

Мировой оружейный рынок в целом сейчас не в лучшей ситуации. При этом интерес к российскому оружию остается высоким, предпосылок к падению экспорта мы не видим

В 2020 году, несмотря на ограничения, мы сделали все, чтобы наши обязательства перед иностранными заказчиками, в том числе индийскими, были выполнены. Ростех продолжает выполнять свои обязательства по контрактам. Своевременно поставляет вооружение и военную технику, несмотря на закрытие границ и другие трудности.

- Как вы оцениваете позиции России на индийском рынке военной авиации?

- Парк боевой авиации Индии на 80% укомплектован российской техникой. Это многофункциональные истребители Су-30МКИ, МиГ-29, военно-транспортные вертолеты типа Ми-17 и так далее. Поэтому позиции можно оценить, как сильные.

- Планирует ли Индия заказ дополнительной партии самолетов Су-30МКИ (12 машин) и МиГ-29 (21 машина)? Проявляют ли интерес к Су-57Э?

- Вы видели недавние заявления индийской стороны о наличии таких планов. Принятие решений - это прерогатива индийской стороны. Если будет соответствующий запрос, мы готовы осуществить поставки.

Если говорить о Су-57Э, то во многих странах интерес к этому самолету высокий, поскольку он обладает уникальными боевыми свойствами и летно-техническими характеристиками

Мы видим, что потребность в самолетах нового поколения существует, мы также видим, что индийская сторона предпринимает усилия по созданию своего самолета пятого поколения в классе легких истребителей (проект АМСА), так что рыночная ниша, предпосылки для поставки такого самолета имеются.

Боевой ударный вертолет Ми-28НЭ Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

- Есть ли интерес у индийской стороны к российским боевым ударным вертолетам Ми-28НЭ?

- "Ночной охотник" - невероятная машина, способная выполнять боевые задачи днем, ночью, в простых и сложных метеоусловиях. У него высочайшая маневренность. Машина, к слову, уже зарекомендовала себя в реальных боевых условиях. Конечно, это очень привлекательное предложение на мировом рынке.

Не так давно мы представили обновленную версию - Ми-28НМ. Он обладает лучшими в этом классе вертолетов летно-техническими характеристиками. У него расширенная номенклатура управляемого и неуправляемого вооружения, увеличенная дальность обнаружения и поражения целей, современная авионика, которая значительно упрощает работу экипажа. Высокий уровень живучести, обеспеченный установкой новейшего бортового комплекса обороны. Уверен, когда эта модификация выйдет на экспортные рынки, интерес иностранных заказчиков будет очень высоким.

- Ранее сообщалось, что Россия планирует создать в Индии предприятие по ремонту двигателей транспортных вертолетов типа Ми-17. На какой стадии создание соответствующего предприятия?

- Действительно, такой проект есть. Оборудование для центра уже поставлено. На реализацию проекта повлияла пандемия, которая заставила скорректировать сроки пуско-наладочных работ. Запуск объекта и ремонт первых двигателей планируются уже в этом году. Полная аттестация производства запланирована на 2022 год.

Реализация проекта даст возможность ОДК закрепиться на крупнейшем за пределами РФ рынке. Это станет возможным благодаря заключению лицензионных договоров и договоров на конструкторское и техническое сопровождение. Индийским партнерам при эксплуатации техники важно качественное послепродажное обслуживание, которое представляет ОДК. Для нас при этом открывается перспектива продвижения новых услуг, а у партнера - заинтересованность в нашей новой продукции и расширении поставок запасных частей для двигателей.

- Видите ли вы перспективы сотрудничества с Индией в сфере гражданской авиатехники?

- Безусловно. В Индии реализуется национальная программа развития региональных авиаперевозок. Есть ниша для продвижения ближнемагистральных и региональных самолетов. Полагаю, что в среднесрочной перспективе здесь будут очень востребованы такие самолеты, как Superjet 100.

Самолет SSJ-100 Источник изображения: © Пресс-служба Ростеха

Если говорить про МС-21, мы готовы обсуждать различные варианты промышленной кооперации. Это может быть авторизация центра техобслуживания и ремонта, создание "домашнего" склада запчастей и центра обучения или даже производство отдельных элементов конструкции, агрегатов и сборка воздушных судов из самолетокомплектов, если будет большой заказ — порядка 200 воздушных судов

- У таких новых российских самолетов, как Ил-114-300, есть перспективы на индийском рынке?

- Это современный региональный турбовинтовой самолет - экономичный и неприхотливый к условиям эксплуатации. Напомню, первый его полет состоялся 16 декабря 2020 года в подмосковном Жуковском. Мы предлагаем нашим индийским партнерам сделать на его базе совместную разработку - российско-индийскую модификацию, а в случае успешного продвижения на индийский рынок - организовать его производство в Индии.

Самолет Ил-114-300 Источник изображения: © Пресс-служба Ростеха

- Насколько активно в целом Ростех участвует в программе Make in India?

- С момента старта инициативы, с 2014 года, наши страны реализуют более 200 совместных проектов в рамках этой программы. Но еще до этого в Индии была организована лицензионная сборка танков Т-90С, истребителей Су-30МКИ, авиационных двигателей АЛ-31ФП, РД-33 серии 3, успешно идет работа над гиперзвуковой ракетой BrahMos-2. Это лишь малая часть нашей совместной работы.

- Какие направления сотрудничества с Индией в гражданской сфере являются для вас приоритетными?

- Это все, что связано с высокими технологиями: авиастроением, двигателестроением, электроникой и IT. В этих сферах у России много достижений, которыми можно гордиться.

В частности, мы предлагаем индийским партнерам свой масштабный опыт разработки и внедрения систем "Умный город", "Безопасный город". Эти системы уже хорошо зарекомендовали себя в России. Они совершенствуют качество управления городскими территориями, повышают энергоэффективность городского хозяйства, улучшают экологическую обстановку, формируют интеллектуальную транспортную инфраструктуру.

Как и в военной сфере, наиболее перспективный путь сотрудничества - это не просто поставки продукции, а создание индустриальных партнерств. В случае с Индией это идеально сочетается с программой Make in India.

Беседовала Милена Синева