Т-72Б3 из ЮВО поражали из пушек скоростные цели на дистанциях в 3000 метров.

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Танковые экипажи российской военной базы в Абхазии на полигоне Майкопский в Адыгее поразили новые движущиеся мишени, имитирующие заминированные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие соединения приступили к обновленному курсу стрельб по движущейся мишени "заминированный автомобиль".

Экипажи танков Т-72Б3 выполнили весь комплекс тактико-огневых упражнений в рамках этапа боевых стрельб.

Впервые танкисты выполнили стрельбы из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: в движении, с места, с кроткими остановками, с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток.

Также при стрельбе было увеличено количество целей и максимальная дальность до них - с 2,5 тыс. до 3 тыс. м.

Всего к учению на полигоне привлечено более 300 танкистов ЮВО, задействовано свыше 30 единиц техники.