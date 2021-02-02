Войти
Вестник Мордовии

Т-72Б3 из ЮВО поражали из пушек скоростные цели на дистанциях в 3000 метров.

657
1
0

Источник изображения: ЮВО

Танковые экипажи российской военной базы в Абхазии на полигоне Майкопский в Адыгее поразили новые движущиеся мишени, имитирующие заминированные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие соединения приступили к обновленному курсу стрельб по движущейся мишени "заминированный автомобиль".

Экипажи танков Т-72Б3 выполнили весь комплекс тактико-огневых упражнений в рамках этапа боевых стрельб.

Впервые танкисты выполнили стрельбы из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: в движении, с места, с кроткими остановками, с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток.

Также при стрельбе было увеличено количество целей и максимальная дальность до них - с 2,5 тыс. до 3 тыс. м.

Всего к учению на полигоне привлечено более 300 танкистов ЮВО, задействовано свыше 30 единиц техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
12.12.2019
В подразделения российской военной базы в Абхазии поступило около 150 ед. ВВСТ
10.08.2018
В Абхазии российские "Аллигаторы" "уничтожили" катера противника
03.07.2018
Танковые экипажи российской военной базы в Абхазии совершенствуют огневую подготовку с помощью танковых тренажеров
28.08.2017
Российских военных на базе в Абхазии подняли по тревоге в ходе проверки
17.01.2017
Более двух тысяч российских военных проведут танковые стрельбы в Абхазии и на юге РФ
19.11.2009
Американские «Пэтриот-3» нацеливают на Россию
1 комментарий
№1
02.02.2021 06:18
Чем интересно, ракетами или мишени двигались "прямолинейно и равномерно"?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 20:48
  • 52
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 02.02 20:01
  • 152
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 02.02 19:58
  • 5
Суд отклонил кассацию Минобороны РФ на взыскание в пользу УВЗ 224 млн рублей
  • 02.02 19:52
  • 11
Wirtualna Polska (Польша): почему российский ЗРПК «Панцирь С-1» так важен?
  • 02.02 19:33
  • 4
Военный эксперт назвал главные цели комплекса «Ярс»
  • 02.02 18:37
  • 3
Американские военные отравились антифризом
  • 02.02 17:56
  • 2
В Бангалор отправится экспортный «Бумеранг»
  • 02.02 14:56
  • 1
Цифровой "Пенициллин". Почему армия все больше дистанцируется от противника
  • 02.02 14:46
  • 41
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 02.02 14:26
  • 22
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 02.02 10:05
  • 1
Россия впервые представит за рубежом боевые машины "Бумеранг"
  • 02.02 06:18
  • 1
Т-72Б3 из ЮВО поражали из пушек скоростные цели на дистанциях в 3000 метров.
  • 02.02 04:16
  • 8
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 02.02 01:25
  • 16
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 02.02 00:23
  • 19
Последняя битва за «Мотор Сич»