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Интерфакс-АВН

Давосская речь Путина не была конфронтационной - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС - Речь президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме не была конфронтационной по отношению к другим странам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Я с этим не могу согласиться", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), комментируя реплику о том, что некоторые политологи назвали давосскую речь Путина предостережением тем, кто пытается давить на Россию.

"Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и восприняли, как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле, нет, нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации, и никакого предостережения", - пояснил пресс-секретарь.

По его словам, речь Путина на Давосском форуме - это "попытка докричаться до здравого смысла политиков".

Отвечая на вопрос о том, от кого в Кремле в первую очередь ожидают реакции на выступление Путина, Песков сказал: "Имеющий уши, да услышит".

Он отметил, что в своей речи Путин "очень четко и, наверное, впервые так стройно сформулировал вот весь объем проблем, с которыми он всем, ни одной стране, ни двум странам, а всем, предстоит сталкиваться".

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
01.02.2021 10:01
Хорошо сказано - "докричаться до здравого смыслы" о здравом смысле у нас кричат с 90-го года, кричали при ЕБНце, кричали при Путине, а 20 млн. ГРАЖДАН за чертой бедности, пенсионная реформа и реформа здравоохранения, глубокое падение бедности, колоссальное расслоение между богатыми и бедными, резкий рост цен на продовольствие, ЖКХ и прочих услуг, кричим и докричаться не можем. Речь президента, это выступление председателя профсоюза совхоза, при том не самого лучшего. Может макарошками питается последнее время. По сравнению с выступлением Си Цзиньпина это просто разговор не о чём. Лично мне было стыдно, особенно рассказ о социальной справедливости в России.Народ устал от сказок, ДЕВОЧКИ.
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Давосская речь Путина не была конфронтационной - Песков