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Интерфакс-АВН

Москва и Вашингтон ведут содержательный диалог по иранской ядерной проблеме - посол США

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Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер.
Источник изображения: © AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Иранская ядерная проблема тщательно рассматривается новой администрацией США, Москва и Вашингтон ведут серьезный диалог на эту тему, заявил посол США в Москве Джон Салливан.

"Важный вопрос, который рассматривается администрацией США, - это СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы - ИФ)", - сказал он в субботу в эфире телеканала "Дождь"

По словам главы американской дипмиссии, "это вопрос чрезвычайно сложный, я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне его очень тщательно изучают".

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Иран
Ливан
Россия
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Ядерный щит
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