NASA и SpaceX планируют запустить следующий пилотируемый корабль Crew Dragon к МКС не ранее 20 апреля

Вашингтон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Следующий космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту отправится на Международную космическую станцию (МКС) не ранее 20 апреля, сообщило NASA.

В состав экипажа Crew Dragon-2 вошли представители сразу трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур (командир корабля) и Шейн Кимбро (пилот), астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon-2 в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA будет осуществлен со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди во Флориде.

Отмечается, что экипаж корабля будет работать на МКС несколько месяцев в составе общего экипажа станции из семи человек.

Какое-то время астронавты Crew Dragon-2 будут находиться на МКС одновременно с экипажем корабля Crew Dragon-1, который в настоящее время работает на станции и также состоит из четырех человек.

Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется на конец апреля - начало мая. Что касается Crew Dragon-2, то он вернется на Землю осенью.

Тем временем, NASA и SpaceX уже готовят полет к МСК корабля Crew Dragon-3. Он намечен на осень.