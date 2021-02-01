Реализация планов Байдена по налаживанию отношений с палестинцами может затормозиться из-за действий прежней администрации США - СМИ

Дубай. 29 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден согласился возобновить работу палестинской дипломатической миссии в Вашингтоне, однако эти планы могут столкнуться с трудностями из-за ряда законодательных актов, принятых администрацией Дональда Трампа, считают представители палестинских властей.

Региональная пресса напоминает в пятницу, что в соответствии с поправкой о борьбе с терроризмом, которую принял Трамп в 2019 году, палестинцы в случае открытия представительства в США будут вынуждены выплатить штрафы на общую сумму в $655,5 млн, по ряду исков, выдвинутым в американских судах.

Отмечается также, что могут возникнуть проблемы с финансовой поддержкой палестинцев из-за принятого конгрессом США в 2018 году акта Тейлора Форса, ограничивающего возможность такой помощи со стороны Вашингтона до тех пор, пока палестинские власти не прекратят выплачивать через специальный фонд средства лицам, совершающим террористические акты, и семьям погибших террористов.