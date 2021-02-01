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Российская газета

Более 6,6 тыс единиц вооружения и военной техники поступило в армию в 2020 году

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Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН
Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Федоренко

За прошлый год в российскую армию поступило более шести тысяч шестисот основных образцов вооружения, военной и специальной техники, заявил Шойгу на Едином дне приемки военной продукции. По его словам, в результате поставки нового и модернизированного вооружения уровень современности сил общего назначения составил свыше 70 процентов, а стратегических ядерных сил - 86 процентов.

"Поступившая техника интенсивно эксплуатируется, участвует в проверках боевой готовности частей и соединений, учениях, тренировках", - сказал министр. Говоря о строительстве объектов для нужд Вооруженных Сил, Шойгу отметил, что в условиях борьбы с коронавирусом введено в эксплуатацию не только 3 200 зданий и сооружений, но и по поручению президента России дополнительно построено в сжатые сроки 30 многофункциональных медицинских центров.

По его словам, в рамках госпрограммы вооружений обустроена инфраструктура РВСН в Калужской и Оренбургской областях, что позволило поставить ракетные комплексы на боевое дежурство.

Для проведения летных испытаний перспективного ракетного комплекса стратегического назначения возведены необходимые объекты на космодроме Плесецк. Кроме того, в интересах космических войск реконструирован монтажно-испытательный комплекс для разгонного блока ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5".


Александр Степанов

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Ангара
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Ядерный щит
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