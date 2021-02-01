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Интерфакс-АВН

Гиперзвуковая ракета "Циркон" с 2022 года будет серийно поставляться в Вооруженные силы - Минобороны РФ

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Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Запланированы испытания "Циркона" с подлодок

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Серийные поставки в Вооруженные силы нового российского оружия - гиперзвуковой ракеты "Циркон" - запланированы на 2022 год, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Серийные поставки ("Циркона" - ИФ) начнутся с 2022 года", - сказал он в пятницу в Минобороны РФ на Едином дне приемки военной продукции.

"Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки - проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам, начиная с 2022 года", - сказал Криворучко, отметив успешные пуски "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков".

17 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин сказал на пресс-конференции, что работы над гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" практически завершены.

"Циркон" у нас появляется, очень важное оружие. Недавно провели очередное испытание, очень важное для нас испытание. Фактически работы над ним, в основном, завершены: 8 с лишним Махов (Мах - скорость звука), дальность большая. Она может быть размещена на носителях как стационарных, так и кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах, посчитайте дальность и скорость и всё станет ясно. Влияет ли это как-то на ситуацию? Конечно, влияет и меняет", - сказал тогда президент РФ.

В декабре, ноябре и октябре 2020 года Минобороны РФ сообщало об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

Президент РФ 2 декабря 2019 года заявил, что усиление возможностей ВМФ России в ближайшие годы во многом зависит от поступления в боевой состав фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение "Цирконов".

В декабре 2019 года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

В марте 2020 года командующий Северный флотом Александр Моисеев сказал, что в ближайшее время к испытаниям гиперзвукового оружия планируют приступить подводные лодки СФ.

Успешные испытания "Циркона" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) свидетельствуют, что ракету в скором времени могут принять на вооружение, сообщил ранее "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

По его словам, ни у одного флота мира пока нет такого гиперзвукового оружия, а также средств защиты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
СФ
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