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Интерфакс-АВН

Ещё две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками "Авангард" заступили на боевое дежурство в декабре 2020 года - замминистра обороны РФ

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Запуск новейшей ракеты "Авангард". Скриншот видео, предоставленного Минобороны РФ
Запуск новейшей ракеты "Авангард". Скриншот видео, предоставленного Минобороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - В декабре 2020 года на боевое дежурство заступили ещё две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками "Авангард", сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новейший стратегический ракетный комплекс "Авангард". В декабре заступили на боевое дежурство еще 2 ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками", - сказал Криворучко на Едином дне военной приемки в пятницу.

Он подчеркнул, что Минобороны уделяет особое внимание развитию и поставке боевого высокоточного и гиперзвукового оружия.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). По словам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат", которые придут на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").

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США
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