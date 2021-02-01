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Интерфакс-АВН

Российская армия в 2020г получила около 7 тыс. образцов вооружения - Шойгу

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Су-35С
Два поступивших в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации истребителя Су-35С (красные бортовые номера "08" и "11", регистрационные номера RF-95911 и RF-95912), построенных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой") по Гособоронзаказу 2020 года. Липецк, 27.11.2020.
Источник изображения: Сергей Чайковский

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Вооружённые силы России в 2020 году получили свыше 6 тысяч 600 образцов вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Несмотря на пандемию, нам удалось своевременно скорректировать работу предприятий промышленности и обеспечить заданные темпы реализации государственного оборонного заказа. За прошлый год в Российскую армию поступило более 6 тыс. 600 основных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал Шойгу в пятницу, выступая на Едином дне приёмки военной продукции.

Среди этой техники, в частности, "четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", два дивизионных комплекта зенитного ракетного комплекса "Бук-МЗ", атомный подводный крейсер "Князь Владимир" с баллистическими ракетами "Булава", фрегат "Адмирал флота Касатонов"; большой десантный корабль "Пётр Моргунов", большая подводная лодка "Волхов", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"", перечислил министр.

В прошлом году Вооружённые силы получили также ракетный стратегический комплекс стационарного шахтного и два ракетных стратегических комплекса подвижного грунтового базирования "Ярс", 10 многофункциональных истребителей Су-35С, самолёт пятого поколения Су-57, 10 модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ, пять модернизированных ракетоносцев Ту-95МС, 220 боевых бронированных машин, сообщил Шойгу.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Гремящий
Князь Владимир
МиГ-31
МиГ-31БМ
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РС-24 Ярс
С-400 Триумф
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Бук ЗРК
Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения
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