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ЦАМТО

Более 2 тыс. танкистов ЗВО пройдут обучение в обновленном Центре боевой подготовки в Мулино

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Полигон в Мулино
Полигон в Мулино.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 29 января. Более 2 тыс. военнослужащих и свыше 800 ед. вооружения и военной техники общевойсковой армии ЗВО готовятся к убытию на полигон Мулино в Нижегородской области для прохождения программы интенсивной подготовки на базе обновленного Центра боевой подготовки ЗВО.

Военнослужащие на военной технике совершат комбинированный марш протяженностью свыше 1000 км по дорогам общего пользования, трассам федерального значения и железной дороге. Свыше 200 такелажных групп на марше отработают организацию перемещения воинских эшелонов, охрану и оборону военного имущества на стоянках и привалах, а также совместно с механиками-водителями бронетехники и водителями бронеавтомобилей – маршевую подготовку к пункту назначения.

На первом этапе мотострелковые и танковые подразделения армии пройдут обучение на современной материально-технической базе учебного центра. Каждый военнослужащий сдаст зачеты и пройдет курс подготовки по своей воинской специальности на тренажерном комплексе, оборудованном автоматизированными компьютерными классами, имитируя действия членов экипажа тяжелой бронетехники – боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3, а также стрельбу из штатного вооружения мотострелкового отделения, отделений противовоздушной обороны и огнеметчиков.

В процессе обучения военнослужащие пройдут более 10 этапов специального тестирования и контрольных стрельб на тренажерах и на полигоне до завершающего полкового тактического учения. Свыше 50% подготовительных учений состоятся в двустороннем формате.

Также на уникальном полигоне, имитирующем жилую застройку, мотострелки, танкисты, военные инженеры, разведчики и военные полицейские Висленской мотострелковой дивизии отработают действия войск на тактическом полигоне "бой в городе". Военнослужащим предстоит выбить условного противника из опорного пункта и организовать мероприятия по обеспечению порядка в городских условиях, организовать коридоры для провоза гуманитарной помощи и вывода мирного населения.

Первые воинские эшелоны будут подготовлены для убытия в середине февраля текущего года.

Справочно:

Центр боевой подготовки ЗВО может принимать на обучение до 30 тыс. военнослужащих в год. Он включает в себя штаб руководства, модульные военные городки нового типа АПЛ-500, классы автоматизированного обучения, полевой лагерь, несколько учебно-тактических полей для обучения ведению боя в населенном пункте, танкодром, автодром, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Общая площадь центра составляет около 500 кв. км. На сегодняшний день он является одним из самых современных в мире и крупнейшим в Европе, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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