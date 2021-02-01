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ЦАМТО

"Ростех" завершает разработку авиадесантируемого самоходного ПТРК "Корнет-Д1" на шасси БМД-4М для ВДВ

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Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ
Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ЦАМТО, 29 января. "Ростех" завершает разработку новейшего авиадесантируемого самоходного противотанкового ракетного комплекса (СПТРК) "Корнет-Д1" на шасси БМД-4М для ВДВ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил агентству индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

В Минобороны ранее сообщали, что в Омском учебном центре ВДВ в декабре 2020 года был открыт набор на новые специальности. В частности, в центре будут готовить командиров расчетов комплексов нового поколения "Корнет".

"Речь идет о комплексе "Корнет-Д1". Это принципиально новый комплекс – от штатного, состоящего на вооружении комплекса "Корнет", в нем осталась только система управления ракетой в полете. "Корнет-Д1" для ВДВ размещается на шасси БМД-4М, что обеспечивает его авиадесантирование с помощью штатных средств, разработанных ранее для БМД-4М", – сказал Б.Оздоев, отвечая на соответствующий вопрос "РИА Новости".

По его словам, сейчас комплекс проходит испытания.

Б.Оздоев пояснил, что для правильной эксплуатации нового комплекса нужно переобучить не только стрелков-наводчиков, но и командиров боевых машин и подразделений.

Боевая машина нового СПТРК оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками, причем каждая из них имеет отдельный телетепловизионный прицел, что позволяет наводчику днем и ночью обстреливать сразу две цели, разнесенные по дальности, фронту и высоте. Установки также оснащены автоматом сопровождения, наводящим ракеты на цель без участия оператора. Кроме того, в боевой машине "Корнета-Д1" размещена полноценная выносная пусковая установка ПТРК, которая может использоваться параллельно.

Для "Корнета-Д1" разработаны ракеты с повышенной дальностью, способные поражать в том числе воздушные цели. "Дальность полета противотанковой ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью увеличена до восьми километров, дальность полета ракеты с термобарической боевой частью – до десяти километров. Ракета с термобарической боевой частью в своем составе имеет неконтактный датчик цели, который позволяет поражать малоскоростные воздушные цели", – отметил Б.Оздоев в интервью "РИА Новости".

Комплекс также получил машину командира взвода, оснащенную, кроме пусковых установок, средствами разведки и целеуказания. Командирский "Корнет-Д1" обеспечивает связь в режиме реального времени не только между боевыми машинами внутри подразделения, но и с командованием.

Индустриальный директор пояснил, что предыдущая версия самоходного противотанкового комплекса "Корнет", созданная на шасси БМП-3, имеет дальность стрельбы до пяти километров. Наведение ракет в этой версии выполняется в полуавтоматическом режиме через оптический прицел. Выносная пусковая установка размещена внутри машины поблочно и используется только в случае неработоспособности основной боевой машины.

Комплекс "Корнет-Д1" разработан в Конструкторском бюро приборостроения (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех"). Шасси БМД-4М выпускается "Курганмашзаводом" (также входит в "Высокоточные комплексы"), передает "РИА Новости".

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Продукция
БМД-4
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Проекты
2020-й год
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