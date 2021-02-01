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Интерфакс-АВН

Россия призывает США прекратить инсинуации об использовании химоружия - посол РФ

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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Тургиев

Вашингтон. 29 января. ИНТЕРФАКС - Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и прекратить распространять беспочвенные инсинуации об использовании химоружия Россией.

"Обратили внимание на очередные спекуляции американского внешнеполитического ведомства, в связи с чем хотели бы отметить следующее. Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в фейсбуке.

Он отметил, что Россия неоднократно просила зарубежных партнеров поделиться информацией с целью прояснения истины.

"Однако наши призывы продолжают оставаться безответными", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что документально подтверждено Организацией по запрещению химоружия.

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Страны
Россия
США
Проекты
Химоружие
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