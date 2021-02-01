Талибы не выполнили своих обязательств по соглашению с США - Пентагон

Американское оборонное ведомство не приняло решений по контингенту в Афганистане

Вашингтон. 29 января. ИНТЕРФАКС - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) не выполнило своих обязательств по соглашению, заключенному с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе пресс-конференции.

"Талибы не выполнили своих обязательств. Без выполнения ими своих обязательств по отказу от терроризма и прекращению насильственных нападений на афганские национальные силы безопасности, а тем самым и на афганский народ, очень трудно увидеть конкретный путь вперед для урегулирования (ситуации - ИФ) путем переговоров", - заявил Кирби.

Он отметил, что США по-прежнему привержены выполнению соглашения, заключенного с талибами.

"Министр (обороны - ИФ) ясно дал понять, что мы должны найти разумный способ положить конец этой войне, и что это должно быть сделано путем переговоров с участием афганского правительства", - подчеркнул Кирби.

Он добавил, что пока никаких решений по изменению количества американских военных в Афганистане не принято.

По его словам, новая администрация США привержена плану по выводу войск из Афганистана к маю, если талибы выполнят условия подписанного ранее соглашения.

Кирби напомнил, что в Афганистане сейчас находятся 2,5 тыс. американских военных.

"Если мы сможем договориться, то в этих войсках не будет необходимости. Прямо сейчас есть", - завил он.