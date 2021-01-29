Huawei уже ничего не светит в США. Компанию оставят в чёрном списке при новой власти

Кандидат президента США Джо Байдена (Joe Biden) на пост главы Министерства торговли США пообещала защищать телекоммуникационные сети США от таких китайских компаний, как Huawei и ZTE. Как сообщает Reuters, губернатор Род-Айленда Джина Раймондо (Gina Raimondo) заявила, что она обязуется оставить вышеупомянутые компании в чёрном списке экономической торговли.

В своём выступлении перед Комитетом по торговле Сената США она заявила следующее: «Я буду использовать весь имеющийся в моём распоряжении инструментарий в максимально возможной степени, чтобы защитить американцев и нашу сеть от китайского вмешательства или какого-либо закулисного влияния».

Джина Раймондо конкретно выделила Huawei и ZTE, которые являются известными поставщиками телекоммуникационного оборудования, особенно для инфраструктуры 5G. Ещё в декабре 2020 года Конгресс одобрил выделение 1,9 млрд долларов США на замену оборудования ZTE и Huawei в мобильных сетях США. Это заявление согласуется с политикой предыдущего президента против китайских фирм, в результате которой десятки китайских компаний были внесены в чёрный список.

Раймондо также заявила, что она «рассмотрит политику, проконсультируется с представителями отрасли, с союзниками и сделает оценку того, что лучше для американской национальной и экономической безопасности». Кроме того, она пообещала занять «агрессивную позицию против торговой практики Китая, заявив, что действия Китая были антиконкурентными и она будет всеми силами стараться уравнять правила игры».