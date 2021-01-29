НАТО из-за РФ и КНР вынуждена наращивать присутствие в Арктике - представитель альянса

Брюссель. 28 января. ИНТЕРФАКС - НАТО пошла по пути наращивания присутствия в Арктике, поскольку в регионе наблюдается обострение геополитического соперничества с Россией и Китаем, заявила в четверг представитель альянса Оана Лунгеску.

"Сейчас мы наблюдаем растущую геополитическую конкуренцию в регионе, где Россия и Китай отстаивают свои интересы", - написала Лунгеску в твиттере.

"НАТО увеличила свое присутствие и хочет сохранить Крайний Север регионом с низким уровнем напряженности", - подчеркнула она.

Лунгеску прикрепила к своей публикации ссылку на статью на сайте Modern War Institute.

В материале приводятся ее слова о том, что "Россия увеличила свой военный потенциал в районах, в которых не делала этого со времен "холодной войны". Речь идет о новых системах вооружений, радарах и ледоколах".

По словам Лунгеску, Китай в свою очередь "называет себя "государством, приближенным к Арктике" и имеет планы на "Полярный шелковый путь", соединяющий Китай с Европой через Арктику, что может иметь далеко идущие последствия".

Лунгеску, как говорится в статье, напомнила, что НАТО регулярно проводит в арктическом регионе учения, а союзники альянса "продолжают инвестировать в ключевые средства, такие как ледоколы, патрульные самолеты морской авиации и системы противолодочной обороны".