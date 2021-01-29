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Интерфакс-АВН

Блинкен обещал Филиппинам поддержку в случае нападений на них - Госдеп США

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Контролируемый Филиппинами остров Титу и взлётно-посадочная полоса на нём.
Контролируемый Филиппинами остров Титу и взлётно-посадочная полоса на нём.
Источник изображения: commons.wikimedia.org

Он отметил готовность встать на сторону стран Юго-Восточной Азии в спорах с Китаем

Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в состоявшейся телефонной беседе заверил своего филиппинского коллегу Теодоро Лоскина в том, что США будут соблюдать положения договора о взаимной обороне в случае нападений на Филиппины, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность договора о взаимной обороне для безопасности обеих стран и его четкое применения в случае вооруженных нападений на филиппинские вооруженные силы, государственные суда или самолеты в Тихом океане, включая Южно-Китайское море", - говорится в сообщении госдепа.

Он также заявил, что "Соединенные Штаты отвергают морские претензии Китая в Южно-Китайском море" за пределами зон, установленных ему международным правом, отраженным в Конвенции по морскому праву 1982 года.

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Страны
Китай
США
Филиппины
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