Госсекретарь США подтвердил европейским коллегам готовность к сотрудничеству по вопросам Китая, России и Ирана

Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Новый госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные беседы с главами МИД Франции, Великобритании и Германии, в которых заявил о стремлении Вашингтона продолжить взаимодействие по Китаю, России и Ирану, а также подтвердил приверженность США коллективной обороне НАТО, сообщил Госдеп.

В беседе с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом, сообщил госдепартамент, Блинкен "подчеркнул стремление США работать с Францией, нашим старейшим союзником, и другими партнерами для решения общих проблем, включая COVID-19, климат и Китай. Госсекретарь подчеркнул приверженность США НАТО и обязательствам Соединенных Штатов по коллективной обороне".

"Многостороннее участие в борьбе с изменением климата и пандемией COVID-19, а также общие внешнеполитические приоритеты, включая Китайскую Народную Республику, Иран и Россию" стали темой беседы с главой британского МИД Домиником Раабом, информирует Госдеп.