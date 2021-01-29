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Военно-промышленный курьер

В случае глобального конфликта ждите конец цивилизации – президент РФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент России напомнил, что «неспособность и неготовность» решать глобальные противоречия в XX веке обернулись Второй мировой войной, и выразил надежду, что в современном мире такой конфликт невозможен.

Владимир Путин надеется, что «горячий глобальный конфликт» в мире сейчас невозможен, иначе, подчеркнул он, это означало бы конец цивилизации. Об этом президент России заявил на Давосском форуме, отметил портал РБК.

Он также заявил, что существующие противоречия в мире «закручиваются, что называется, по спирали».

«Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен, очень на это надеюсь, он означал бы конец цивилизации», - предупредил президент.

Он также обратил внимание, что ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если не пытаться этот конфликт не допустить.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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