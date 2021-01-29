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Интерфакс-АВН

Вашингтон и Берлин вместе готовы бороться со стратегическими врагами - Пентагон

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: twitter.com/DeptofDefense

Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр обсудил готовность совместными усилиями бороться со "стратегическими врагами", сообщил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

О каких именно "стратегических врагах" шла речь, Кирби не уточнил.

Коллеги также обсудили угрозы, вызванные пандемией коронавируса, и расстановку сил в Афганистане и Ираке.

Американский министр особо подчеркнул важность Германии как одного из ближайших союзников по НАТО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Ирак
США
Проекты
NATO
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