Вашингтон и Берлин вместе готовы бороться со стратегическими врагами - Пентагон

Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр обсудил готовность совместными усилиями бороться со "стратегическими врагами", сообщил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

О каких именно "стратегических врагах" шла речь, Кирби не уточнил.

Коллеги также обсудили угрозы, вызванные пандемией коронавируса, и расстановку сил в Афганистане и Ираке.

Американский министр особо подчеркнул важность Германии как одного из ближайших союзников по НАТО.