Пентагон разрешил женщинам использовать косметику в армии США

В сухопутных войсках армии США военнослужащим женщинам разрешили пользоваться косметикой, менять прическу, носить серьги, находясь в униформе. Об этом 27 января сообщило издание The Hill.

Изменения вступят в силу 25 или 26 февраля. Они основаны на рекомендациях, сделанных в декабре комиссией, состоящей из армейских руководителей, большинство из которых были женщинами.

«Это один из способов, которым мы работаем над улучшением жизни наших солдат, наших войск, ставя людей на первое место, понимая их проблемы, принимая меры, когда это необходимо, и поддерживая их степень готовности», — прокомментировал нововведения генерал-лейтенант Гэри Брито.

Как рассказал журналистам майор Брайан Сандерс, изменения, касающиеся стрижек, вызваны необходимостью предотвращения выпадения волос. Так, предыдущие правила требовали тугого пучка для женщин, после чего у них возникали заболевания кожи головы. Теперь женщинам можно коротко остричься.

Кроме того, женщинам разрешили носить золотые, серебряные и бриллиантовые серьги с их армейской боевой формой. Это шаг, который «никогда раньше не санкционировался» и стал новаторским для американской армии, добавил Сандерс.

В настоящее время женщинам-солдатам разрешается носить серьги только в своей служебной и парадной форме, добавляет «Газета.ру». И запрещено носить их в полевых условиях или в боевых действиях.

Другое изменение также разрешает использование «профессиональной» помады и лака для ногтей, но не ярких цветов.

25 января президент США Джо Байден подписал указ о снятии запрета трансгендерам служить в американских ВС, отменив таким образом введенные предыдущей администрацией ограничения. 44-й американский президент Барак Обама в 2016 году разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в ВС и получать необходимую медицинскую помощь. Его преемник Дональд Трамп в июле 2017-го отменил решение.