Эксперты: ДСНВ актуален для РФ и США, но его продление не вызовет потепления в отношениях

Руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ Евгений Бужинский полагает, что у стран есть взаимная заинтересованность, но нет перспектив

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Положения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) не нуждаются в уточнении, считают опрошенные ТАСС в среду эксперты в области безопасности и международных отношений. При этом, по их мнению, для контроля за появившимися после его подписания вооружениями нужно уже новое соглашение.

26 января Москва и Вашингтон обменялись нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ, которое затягивала администрация бывшего президента США Дональда Трампа. Хотя инициатива скорейшего продления договора без дополнительных условий исходила уже от администрации нового американского лидера Джо Байдена, эксперты не ждут потепления в отношениях РФ и США.

Подход Вашингтона

Прошлая американская администрация выдвигала условия продления ДСНВ. Среди которых расширение договоренностей на Китай. Она "в принципе была настроена на то, что никакие соглашения не нужны", напомнил ТАСС директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. "А демократы по данному вопросу с самого начала <...> говорили, что считают этот договор важным: подписывали, заключали и ратифицировали его при администрации [Барака] Обамы, в которой Байден служил", - пояснил эксперт.

"В ходе консультаций <…> и американская сторона, и российская сторона пришли к соглашению о том, что обсуждение всех этих условий только затягивает вопрос, потому что договор уже 5 февраля заканчивается", - добавляет директор Института США и Канады Валерий Гарбузов.

При этом принципиально подход Вашингтона, отмечают эксперты, не изменится. "США, да, хотят присоединить Китай, потому что они по-прежнему считают Китай военным противником", - говорит замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. Однако, считает глава совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, "проблема общего контроля за нераспространением оружия <...> общемировая", а потому "присоединится ли Китай или не присоединится, не известно, но исключать такую возможность в принципе не стоит". "Это сильно будет зависеть от контекста, в котором будет происходить дальнейшее сосуществование США и Китая, и России", - уверен эксперт.

Контуры нового договора

Как поясняет Валерий Гарбузов, ДСНВ "не касается новых видов вооружений, он не касается тех видов вооружений, которые сейчас начали разрабатываться". По его словам, для них "потребуется заключение какого-то принципиально нового другого договора", время для которого, однако, еще не пришло.

При этом контур будущего соглашения уже можно очертить, считает Дмитрий Суслов. "Позиция России заключается в том, что новое соглашение или комплекс соглашений и режимов должны учитывать все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность, - отмечает эксперт. - И противоракетную оборону, и высокоточные вооружения в неядерном оснащении, и кибервооружения, и вооружения, размещаемые в космосе".

Со стороны США, добавляет экс-глава Международно-договорного управления Минобороны РФ, руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ генерал-лейтенант Евгений Бужинский, "самое главное - стратегическое ядерное оружие". По его словам, "это вопрос настолько сложный, что и пяти лет [до истечения ДСНВ] может не хватить для достижения договоренностей".

"Я не думаю, что на смену СНВ-3 придет некое СНВ-4, - заключает Суслов. - К 2026 году (когда истечет продленный ДСНВ - прим. ТАСС), наверное, нам удастся договориться о некоем комплексе <...> правил игры, которые бы распространялись не только на ядерное оружие". "Это в любом случае не будет один договор", - уверен эксперт.

Перспективы потепления

"Продление договора СНВ-3 пойдет, будем прямо говорить, на благо и России, и США, - уверен бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин. - Снизятся и риски всяких неприятностей, которые могут последовать за гонкой вооружений".

Эксперты полагают, что переоценивать решение США продлить ДСНВ не стоит. "Это, в общем, ничего не означает, - считает Федор Лукьянов. - Это будет абсолютно изолированный акт. Да, позитивный, но никакого развития в дальнейшем по улучшению отношений по другим вопросам это не получит".

С ним согласен Евгений Бужинский. "Здесь есть взаимная заинтересованность. Но особо радужных перспектив не вижу - сдерживание остается основой американской политики", - заключает эксперт.