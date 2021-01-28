России и США будет трудно договориться о новом договоре взамен СНВ-3 - академик Арбатов

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) носит технический характер, Москву и Вашингтон ждут сложные переговоры по новому соглашению, сообщил "Интерфаксу" в среду российский эксперт, академик Российской академии наук Алексей Арбатов.

"Хорошо, что мы продлеваем СНВ-3, но праздновать великую победу оснований нет. Надо всерьез браться за следующий договор. И хорошо бы его сделать быстрее, чем за пять лет", - сказал Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

В среду Совет Федерации ратифицировал соглашение о продлении СНВ-3. Договор продлевается на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

"Я не разделяю никакого оптимизма. Я считаю, что за неимением лучшего мы хотя бы договорились решить техническую проблему - продлить СНВ-3 на пять лет, поскольку никакого другого договора у нас сейчас нет. Чтобы не потерять эту сферу взаимодействия, мы продлеваем договор, которому уже 10 лет", - сказал Арбатов.

По его мнению, Москве и Вашингтону предстоят сложные переговоры по новому документу, который должен прийти на смену СНВ-3.

"И здесь я предвижу очень большие трудности. Две главные проблемы, о которых будет трудно договориться - стратегическое неядерное оружие и нестратегическое ядерное оружие. Будут и побочные проблемы: противоракетная оборона, космос, кибервоздействие. Наверное, Россия на переговорах о новом соглашении снова поставит вопрос об американской системе противоракетной обороны", - отметил ученый.

"Предстоят гораздо более серьезные трудности, чем те, что возникали за 30 лет после подписания договора СНВ-1. СНВ-1 был очень трудным, радикальным, но исторически очень важным договором. После СНВ-1 шло по накатанной - СНВ-2, СНВ-3. А вот следующий договор будет очень трудным", - подчеркнул Арбатов.

26 января бывший начальник Генштаба РФ генерал армии Юрий Балуевский сказал "Интерфаксу", что продление СНВ-3 - хорошая новость на фоне кризиса в российско-американских отношениях.

"Это единственная хорошая новость за последнее время в наших отношениях с США", - отметил он.

"Если бы США вышли из СНВ-3, это был бы их выстрел себе в ногу. Благоразумие в целом восторжествовало. Но я бы особо не радовался. Пока мы не знаем, какие требования США выставят после продления СНВ-3. Уже звучали намеки", - подчеркнул Балуевский, имея в виду поступавшие от США ранее в ходе консультаций предложения о заморозке российского нестратегического ядерного оружия.

Пресс-служба Кремля сообщила вечером 26 января, что Россия и США обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден выразили в телефонном разговоре удовлетворение в связи с этим.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Действие СНВ-3 завершалось 5 февраля 2021 года.

5 февраля 2018 года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей. В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.

Ранее США называли условие для продления СНВ-3 - заморозка тактического ядерного вооружения РФ. В октябре прошлого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал "Интерфаксу", что предложение США о заморозке тактических вооружений РФ в рамках ядерной сделки для Москвы неприемлемо.

В среду Рябков заявил, что Россия и США договорились продлить СНВ-3 на пять лет без предварительных условий. "На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков", - сказал замглавы МИД.

Он заявил, что Россия предлагает США расширить обсуждение стратегической повестки за счет включения в нее всех наступательных и оборонительных стратегических вооружений в ядерном и неядерном оснащении.