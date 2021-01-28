Эксперт: создание морской версии "Тор-М2" расширит боевые возможности кораблей ВМФ РФ

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал о преимуществах нового зенитно-ракетного комплекса

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Разработка зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" корабельного базирования повысит боевой потенциал российских кораблей и расширит возможности их модернизации. Такое мнение высказал ТАСС в среду военный эксперт Дмитрий Литовкин.

"Речь идет о повышении боевого потенциала и расширении возможности модернизации корабельного состава ВМФ России. Благодаря этой системе можно будет обновить целую линейку кораблей, потому что корпуса служат лет 50, а оружие устаревает", - сказал он. Литовкин подчеркивает, что появление морской системы "Тор-М2" значительно усовершенствует систему ПВО в российской корабельной группировке.

Ранее в интервью журналу "Национальная оборона" гендиректор ИЭМЗ "Купол" (входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов сообщил, что ЗРК "Тор-М2" станет межвидовым. На его основе создается комплекс корабельного базирования. Также ведется диверсификация несущей базы - в модельном ряду планируется появление изделия на колесном плавающем шасси.

Технические новшества

Литовкин напомнил, что на кораблях ВМФ уже существует система "Кинжал". Это морской вариант сухопутного "Тора" первого поколения.

"Торы" сейчас практически в два раза увеличивают дальность визуального обнаружения целей. Теперь оператор будет видеть на 90 км, что летит к кораблю. А раньше было 45 км. Это очень серьезный шаг вперед", - подчеркнул он.

Новый "Тор" представляет собой сотовую пусковую установку с контейнерным заряжанием раке. В то время как "Кинжал" - барабанная пусковая установка револьверного типа. "Сотовая установка ускоряет запуск, то есть уменьшает время реагирования пусковой установки на цели. Главное, исключаются механические детали, а это и вес, и время реагирования. Скорее всего, эта пусковая установка будет перенесена на корабль", - заявил Литовкин.

Новая версия ЗРК повысит боезапас и позволит использовать различные ракеты, отметил он. "ИЭМЗ "Купол" заявляет о работе над мини-ракетами, специально предназначенными для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов. Если сегодня обновленный "Тор" несет в своей башне 16 ракет, то в перспективе под палубой корабля будет не 16, а, скажем, 48 маленьких ракет", - сказал военный эксперт.

О ЗРК "Тор"

"Тор-М2" предназначен для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. При этом ЗРК "Тор" может сам контролировать обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивать все воздушные цели, не опознанные системой "свой - чужой". В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км. Модернизированный локатор способен обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности.