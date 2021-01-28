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Интерфакс-АВН

Применяемая отдельными странами игра без правил увеличивает риск одностороннего применения оружия, появления новых горячих точек - Путин

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Попытки отдельных стран вести "игру без правил" на международной арене чреваты риском одностороннего применения оружия и появления на карте мира новых горячих точек, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Можно ожидать, что более агрессивным станет характер практических действий, включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов: использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничения в финансовой, технологической, информационных сферах", - сказал он, выступая в среду на экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.

"Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы, вот в чем опасность, применения силы под тем или иным надуманным предлогом", - продолжил Путин.

По его словам, "это умножает вероятность появления новых горячих точек на нашей планете".

Президент подчеркнул, что в новом десятилетии мир рискует столкнуться с угрозой дальнейшего обострения всего комплекса международных проблем.

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