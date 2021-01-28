Началось серийное производство нового поколения корректируемых авиабомб для Вооружённых сил РФ - гендиректор КТРВ

Испытания новых боеприпасов для истребителя Су-57 идут успешно

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Испытания нового поколения планирующих боеприпасов калибров 250, 500 и 1500 килограммов, завершены, началось их серийное производство, сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

"У нас очень серьезные подвижки в минувшем году по производству как раз корректируемых авиационных бомб серии КАБ. Как по их качеству, так и по количеству. Завершены испытания нового поколения планирующих боеприпасов калибров 250, 500 и 1500 килограммов, заключены долгосрочные контракты на их поставку в строевые части Вооружённых сил Российской Федерации", - сказал Обносов в интервью, которое опубликовал еженедельник "Военно-промышленный курьер".

По словам гендиректора, уже началось серийное производство этих авиационных средств поражения.

"Мы в первую очередь нацелены на решение задач нашего главного заказчика - министерства обороны России", - сказал Обносов.