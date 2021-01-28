В рамках продления ДСНВ будут назначены по 300 инспекторов от США и от РФ - член комитета Госдумы по обороне

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) повлечет назначение по 300 инспекторов от США и от РФ, сообщил член комитета Госдумы по обороне Владимир Богодухов.

"Предстоит большая работа. Это и назначение по 300 человек с каждой стороны - это инспектора, которые будут проводить инспекцию на территории США и на территории РФ", - сказал Богодухов в среду журналистам, комментируя законопроект о продлении ДСНВ.

Он считает, что "этот договор не идеален", так как "на вооружение поступили и новые виды оружия".

"Это будет темой для дальнейших переговоров наших переговорных групп: США и Российской Федерации", - сказал Богодухов.