У России остается право на выход из ДСНВ в случае угрозы ее безопасности, но в Москве не хотели бы им воспользоваться - Рябков

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Москва оставляет за собой право на досрочный выход из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в случае угрозы безопасности России, но не хотела бы задействовать такую возможность, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Все оговорки, все заявления, все элементы ратификационного пакета 2011 года остаются в силе", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Статья XIV договора предусматривает право каждой стороны выйти из него, если она решит, что связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы.

"Не хотелось бы сейчас рассуждать о негативных сценариях, но по факту мы имеем ситуацию, когда любое возможное разрешительное действие с американской стороны в этой сфере, и попытка подорвать нашу безопасность, если будет оценена как имеющая столь далеко идущие последствия, что они требуют выхода из Договора, соответствующее решение вполне по процедуре допустимо", - отметил Рябков.

"Но ещё раз подчеркиваю: мы этого не хотим, и мы будем работать в пользу укрепления режима контроля над вооружениями через новые переговоры с США", - сказал замминистра.

Президент РФ уже внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Согласно пояснительной записке к законопроекту, договор продлевается на пять лет - до февраля 2026 года.