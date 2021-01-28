Проект закона о продлении ДСНВ одобрен комитетом Госдумы по обороне - зампред

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Комитет Госдумы по обороне в среду рекомендовал принять проект закона о ратификации Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщил "Интерфаксу" зампредседателя комитета Юрий Швыткин.

"Только что наш комитет в качестве исполнителя одобрил данный проект закона", - сказал Швыткин в среду.

Соответствующий документ (1101332-7) был внесен президентом РФ в Думу 26 января вечером.

Законопроект предусматривает продление Договора на пять лет - до февраля 2026 года.

Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами.

Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ, говорится в документе.

Договором предусматривается, что имеющиеся у Сторон суммарные количества СНВ через семь лет после его вступления в силу (к 5 февраля 2018 года) и в дальнейшем не должны превышать: 700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ;

1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (при этом за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду);

800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений подписан в Праге 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Согласно пункту 2 статьи XIV Договора срок его действия составляет 10 лет.

Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение.

Российская сторона неоднократно предлагала США осуществить пролонгацию Договора, говорится в пояснительной записке.

В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить Договор на пять лет.

26 января 2021 года между Россией и США заключено Соглашение о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года в форме обмена нотами.

Продление Договора отвечает национальным интересам РФ, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире, отмечается в документе.

Выигранное в результате пролонгации Договора время можно использовать для комплексных двусторонних переговоров о дальнейшем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, говорится в проекте закона

Кроме того, продление Договора "благоприятно скажется на международной обстановке и подтвердит приверженность РФ выполнению обязательств согласно статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия, будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения, в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер".