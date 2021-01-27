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Продление СНВ-3 полезно для стратегической стабильности, трудности будут с выработкой нового договора - военный эксперт

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Евгений Бужинский
Евгений Бужинский.
Источник изображения: ruspekh.ru

Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС - Решение Москвы и Вашингтона продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) положительно скажется на международной безопасности, но на выработку нового договора взаимен СНВ-3 могут уйти годы, сообщил "Интерфаксу" во вторник военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Если это безусловное продление нынешнего договора - это хороший выход из ситуации. Это положительно скажется на стратегической стабильности. Это хоть что-то - последний договор, который у нас остался. Это лучше, чем ничего", - сказал Бужинской, в прошлом - начальник международно-договорного управления Минобороны РФ.

Он сообщил, что ратификация российским парламентом продления СНВ-3, вероятно, состоится в сжатые сроки.

По словам Бужинского, трудности возникнут на переговорах между Россией и США о новом договоре, который должен прийти на смену СНВ-3.

"Если США предложили продлить СНВ-3 и немедленно приступить к выработке нового соглашения, это другая ситуация. Если там будут стоять вопросы о нестратегическом ядерном оружии, эти переговоры можно вести годами. И пяти лет продленного СНВ-3 может не хватить. У США свои озабоченности, у нас свои", - отметил Бужинский.

Пресс-служба Кремля сообщила во вторник вечером, что Россия и США обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден выразили в телефонном разговоре удовлетворение в связи с этим.

"В ближайшее дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов", - отмечается в сообщении Кремля.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Действие СНВ-3 завершится 5 февраля 2021 года.

5 февраля 2018 года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей. В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.

Ранее США называли условие для продления СНВ-3 - заморозка тактического ядерного вооружения РФ. В октябре прошлого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал "Интерфаксу", что предложение США о заморозке тактических вооружений РФ в рамках ядерной сделки для Москвы неприемлемо.

Бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов сказал ранее "Интерфаксу", что России выгодно продление СНВ-3.

"Всё это никак не повлияет на нашу обороноспособность", - сообщил Ивашов.

По его словам, СНВ-3 предполагает, что у России и США остаются до 1550 ядерных боезарядов. "Мы и так не достигли этого уровня, и нам от этого не будет ни горячо, ни холодно" - сказал ранее Ивашов.

"Нам больше и не нужно - 1550 ядерных боезарядов нам вполне достаточно. И носителей у нас достаточно, в том числе новых, преодолевающих противоракетную оборону", - отмечал Ивашов.

Ивашов в интервью "Интерфаксу" также сказал, что в СНВ-3 есть моментов, которые Россию не устраивают.

"Первый касается развертывания системы противоракетной обороны США. Россия могла бы предложить американцам не развивать эту систему или заморозить ее на нынешнем уровне. Второй момент - по СНВ-3 мы должны обмениваться параметрами испытаний новых и модернизированных ракет. Мы делаем новые ракеты, американцы пока новые ракетные комплексы не делают и ничего нам не предоставляют. Этот пункт про телеметрию надо убрать или передавать телеметрию на взаимной основе", - сообщил Ивашов.

По его словам, Москва не пойдет на включение в продлённый ДСНВ-3 замораживание арсеналов тактического ядерного оружия.

"Но никто не мешает России выйти с предложением создать рабочую группу и выработать новый договор по тактическому ядерному оружию", - сказал Ивашов.

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