Водородные технологии помогут объединить Томск и наукограды — Дубну и Черноголовку

Врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев и руководитель Центра компетенций НТИ "Новые и мобильные источники энергии" при Институте проблем химической физики РАН (Черноголовка) Юрий Добровольский в минувшую пятницу с рабочим визитом посетили Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

Это крупнейший международный научный центр, которым руководит комитет представителей 18 стран-участниц. Здесь они встретились с руководством, учеными института и познакомились с работами по созданию ускорительного комплекса NICA. Томский политех и Центр компетенций НТИ в наукограде Черноголовка - партнеры по научно-технологическому консорциуму "Водородная технологическая долина".

В Дубне гости встретились с директором ОИЯИ, академиком Григорием Трубниковым. В лабораториях института им представили работу одного из самых мощных суперкомпьютеров в России - Govorun, а также корпуса и детекторы будущей мегаустановки NICA. Этот комплекс, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны.

"Это был наш первый визит, ознакомительный. И мы надеемся, что он станет основой для дальнейшего сотрудничества - научного и образовательного. Дубна - это город, который считается драйвером современной науки в России и мире, где открытия рождаются на фронтирах, на стыке дисциплин, - отметил врио ректора ТПУ Андрей Яковлев. - Конечно, Томский политехнический университет очень заинтересован в развитии кооперации с таким международным научным центром. Думаю, что мы можем объединить усилия для развития новой экономики России, связанной с развитием водородных технологий".

Также во время визита гости познакомились с образовательными инициативами и проектами ОИЯИ и обсудили возможное сотрудничество в области водородных технологий.

"Весь мир переходит на новый энергетический уклад, и это тот редкий случай, когда Россия пытается не отстать и не оставаться только поставщиком газа, нефти, минерально-сырьевых ресурсов, но и внедрять свои водородные технологии. Мы приехали в один из ведущих научных центров, у которого своя история и свои огромные компетенции, - сказал руководитель Центра компетенций НТИ "Новые и мобильные источники энергии" при Институте проблем химической физики РАН Юрий Добровольский. - Мы приехали сюда еще и потому, что недавно в России был создан консорциум по водородной энергетике, и мы хотим привлечь к этой инициативе как можно большую аудиторию и новых партнеров".

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ)

Международная межправительственная научно-исследовательская организация в наукограде Дубна Московской области. Учредителями являются 18 государств-членов ОИЯИ. Основные направления, в которых работают исследователи института, - это ядерная физика, физика элементарных частиц и исследования конденсированного состояния вещества. В ОИЯИ были синтезированы все трансурановые элементы периодической системы химических элементов, открытые в СССР и России, и повторен синтез большинства трансурановых элементов, открытых в других странах.

Институт курирует работы по созданию в Дубне ускорительного комплекса NICA. Это один из шести проектов класса мегасайенс в России. Строительство комплекса началось в 2016 году, первый запуск коллайдера с неполной интенсивностью запланирован на 2022 год.