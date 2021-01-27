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Интерфакс-АВН

Можно ожидать скорого достижения договоренности с США о продлении ДСНВ - постпред РФ Ульянов (версия 2)

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Михаил Ульянов
Михаил Ульянов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС-Россия и США в самое ближайшее время могут достичь договоренности о продлении Договора о Стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"По всей видимости, Россия и США достигают существенного и стремительного прогресса по вопросу продления ДСНВ", - написал Ульянов в своем "Твиттере".

По его словам, "есть основания ожидать, что соответствующая договоренность очень скоро станет реальностью".

В свою очередь газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Москве и Вашингтоне сообщила во вторник, что уже в ближайшие часы ДСНВ будет продлён. По данным издания, стороны обменяются соответствующими нотами.

По сообщению издания, стороны приступили к работе над пролонгацией ДСНВ 21 января - на следующий день после инаугурации нового президента США Джо Байдена.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.

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