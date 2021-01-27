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Интерфакс-АВН

Лавров выступил с инициативой проведения министерской встречи по ближневосточному урегулированию с участием Израиля и Палестины

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает весной-летом 2021 года провести многостороннюю министерскую встречу по ближневосточному урегулированию с участием Израиля, Палестины и арабских стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы предлагаем подумать о проведении весной-летом 2021 года министерской встречи с участием России, США, ООН и Евросоюза как членов "квартета", четырех арабских стран: Египта, Иордании, Объединенных арабских эмиратов и Бахрейна, а также, разумеется, с участием Израиля и Палестины", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ближневосточному урегулированию.

"Было бы так же важно пригласить Саудовскую Аравию как автора арабской мирной инициативы", - добавил он.

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