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Интерфакс-АВН

Центр подготовки лётчиков ВМФ в Ейске получил новые тренажеры - "Ростех"

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Ка-27М
Один из первых серийных модернизированных противолодочных вертолетов Ка-27М (бортовой номер "31 желтый") в составе 859-го Центра боевого применения и подготовки лётного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске.февраль 2017 года.
Источник изображения: Павел Шумило

Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Технодинамика" оснастил центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске тренажерами на динамической платформе для обучения экипажей противолодочных вертолетов Ка-27М, Ка-29, а также палубных ударных вертолетов Ка-52К, сообщил "Ростех".

"Тренажеры нового поколения помогут подготовить пилотов машин, в том числе для авиагрупп новых российских вертолетоносцев", - сообщили в авиационном кластере "Ростеха" во вторник.

Там отметили, что тренажёры на динамической платформе созданы в подмосковном ЦНТУ "Динамика" холдинга "Технодинамика".

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27М
Ка-29
Ка-52
Компании
Ростех
Технодинамика
ЦНТУ Динамика
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