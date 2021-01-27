Центр подготовки лётчиков ВМФ в Ейске получил новые тренажеры - "Ростех"

Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Технодинамика" оснастил центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске тренажерами на динамической платформе для обучения экипажей противолодочных вертолетов Ка-27М, Ка-29, а также палубных ударных вертолетов Ка-52К, сообщил "Ростех".
"Тренажеры нового поколения помогут подготовить пилотов машин, в том числе для авиагрупп новых российских вертолетоносцев", - сообщили в авиационном кластере "Ростеха" во вторник.
Там отметили, что тренажёры на динамической платформе созданы в подмосковном ЦНТУ "Динамика" холдинга "Технодинамика".