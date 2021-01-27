Гендиректор ИЭМЗ "Купол" Фанил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона" подвел итоги работы предприятия 2020 году

ЦАМТО, 26 января. Прошедший 2020 год для ИЭМЗ "Купол" мало отличался от целого ряда предшествующих лет, несмотря на пандемию COVID-19, заявил в интервью журналу "Национальная оборона гендиректор ИЭМЗ "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

По его словам, "как всегда, были проблемы, были и достижения. В целом год был для предприятия успешным".

Ф.Зиятдинов отметил, что "как и в прошлые годы, все что планировалось (было намечено), по всем направлениям деятельности, в основном выполнено. Завод получил запланированную выручку. Прибыль достигла рекордных значений. А это – основной источник развития предприятия и улучшения благосостояния его работников. Если говорить о заводе, то именно за счет прибыли осуществляется наша инвестиционная деятельность. Она идет по трем направлениям. Во-первых, НИОКР по военной и по гражданской продукции, включая дальнейшую диверсификацию. Во-вторых, это техническое перевооружение, и в-третьих, – реконструкция и строительство".

Гендиректор ИЭМЗ "Купол" подчеркнул, что "выручка от реализации продукции и прибыль позволяют заводу выполнять все взятые на себя обязательства в социальной сфере, в первую очередь – перед работниками предприятия и ветеранами. Все, что предусмотрено коллективным договором: стимулирующие выплаты, жилищные ссуды, добровольное медицинское страхование, обеспечение условий для профессионального роста и организация досуга – выполнено в полном объеме".

"На мой взгляд, главной задачей является рост благосостояния – и каждого работника и предприятия в целом. Эта задача в прошедшем году решалась вполне успешно", – заключил Ф.Зиятдинов.

Полностью интервью генерального директора ИЭМЗ "Купол" Фанила Зиятдинова опубликовано в январском номере журнала "Национальная оборона".