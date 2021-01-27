Войти
Российская газета

Китай отказывается от плавающих танков Type 63A

503
0
0
Источник изображения: wikimedia.org

В Китае постепенно отказываются от легких плавающих танков Type 63A (ZTZ-63А). В настоящее время они эксплуатируются лишь в батальонах четырех соединений и, по разным оценкам, их число вряд ли превышает сотню штук.

"Шестьдесят третьи" в своем первоначальном облике появились почти 60 лет назад. Кроме Народно-Освободительной Армия Китая, они достаточно активно задействовались во Вьетнаме в период войны по освобождению от американской оккупации, затем в Камбодже. Их поставляли также в Северную Корею.

В конце 90-х годов Type 63 порядком устарели, поэтому было решено провести радикальную модернизацию.

Вместо старой полусферической башни была установлена новая, угловатая по своей форме, сваренная из плоских бронеплит.

Ранее использовавшуюся 85-мм пушку решили заменить на 105-мм нарезное низкоимпульсное орудие с боекомплектом в 45 выстрелов. Сообщалось, что появилась возможность вести стрельбу запускаемыми через ствол управляемыми по лазерному лучу противотанковыми ракетами. Их максимальная дальность полета составляла 5000 м.

Установленную систему управления огнем снабдили лазерным дальномером и бесподсветочным ночным прицелом. Появились также 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы.

Мощность двигателя - 500 л.с. Максимальная скорость по шоссе может достигать 60 км/ч, а при форсировании водных преград - 12-15 км/ч. Боевая масса - 22 тонны. Экипаж - 4 человека.

Как ожидается, все Type 63A уже в ближайшем будущем будут полностью заменены на более современные ZTD-05.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Камбоджа
Китай
КНДР
США
Похожие новости
24.02.2020
США являются мировым лидером в разработке Био-оружия, их причастность к созданию 2019-nCoV весьма вероятна
09.01.2020
Элитный спецназ «Зелёного континента»
12.02.2019
Русские пушки в США. Зачем американцы учатся стрелять из гаубиц Д-30
29.09.2016
Китайский танк "Тип 99" против российского Т-90 и американского M-1 "Абрамс": кто победит? (The National Interest, США)
06.11.2014
Положение стран-экспортеров вооружений на рынке стран АТР в 2006-2013 гг.
19.04.2012
Клуб транжир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 18:44
  • 31
Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы
  • 27.01 18:43
  • 123
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 27.01 18:28
  • 25
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 27.01 18:27
  • 10
Давший имя сердюковщине
  • 27.01 18:15
  • 194
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 27.01 17:36
  • 1
Визитные карточки КТРВ
  • 27.01 15:37
  • 1
Американцы представили новый концепт скоростного вертолета будущего
  • 27.01 15:03
  • 3
Источник: специалисты выявили несколько замечаний к модулю "Наука" для МКС
  • 27.01 14:24
  • 71
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 27.01 13:31
  • 1
Звериный оскал. В строй возвращаются подлодки дальней морской зоны
  • 27.01 12:37
  • 11
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны
  • 27.01 10:17
  • 40
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 27.01 07:00
  • 4
Российские геологи разработали шестиколесную амфибию для работы на крайнем Севере
  • 27.01 04:04
  • 3
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 27.01 03:56
  • 1
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)