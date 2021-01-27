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Интерфакс-АВН

Продление СНВ-3 не будет означать, что США не будут поднимать проблемные вопросы с РФ - Байден

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Избранный президент США Джо Байден
Избранный президент США Джо Байден.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Вашингтон. 26 января. ИНТЕРФАКС - США нацелены как на продление СНВ-3, так и на то, чтобы поднимать с Россией проблемные вопросы, заявил американский президент Джо Байден.

"Я считаю, что мы можем и продлить СНВ-3, что соответствует интересам наших стран, и выражать российской стороне опасения по поводу ее поведения", - сказал он в ходе выступления в Вашингтоне.

Байден пояснил, что речь идёт, к примеру, о проблемах, связанных "с Навальным, с Solar Winds, с сообщениями о вознаграждениях за убийства наших военных в Афганистане".

Президент напомнил, что поручил разведке США подготовить ему отчёт о такого рода проблемах с РФ.

"И я без колебаний буду поднимать эти проблемы при контактах с Россией", - добавил он, отвечая на вопрос журналиста.

Байден не стал отвечать на часть вопроса о том, намерен ли он вводить санкции против РФ из-за ситуации с Навальным.

Говоря о компании Solar Winds, Байден имел в виду прошлогоднюю хакерскую атаку против этой компании. Она была нацелена на похищение данных американских федеральных ведомств. В США приписывали эту атаку России.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Проекты
ИТ
СНВ-3
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