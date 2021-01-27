С неба об землю – и в бой

Нужна ли Воздушно-десантным войскам боевая техника, в которой можно десантироваться

Российские Воздушно-десантные войска – один из самых динамично развивающихся родов Вооруженных сил. За последние несколько лет части и соединения голубых беретов пополнились сотнями образцов новейшего вооружения и боевой техники. В настоящее время в интересах ВДВ разрабатываются и испытываются принципиально новые боевые машины, в частности семейство бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ», самоходные артустановки «Спрут-СДМ1», зенитные системы «Птицелов» и ряд других.

Долгие годы важнейшим требованием, которое предъявлялось к технике Воздушно-десантных войск, была возможность ее десантирования, в том числе и с личным составом внутри. Между тем за последние годы парк боевых машин российских голубых беретов пополнился несколькими достаточно неожиданными образцами.

Так, в составе бригад и дивизий ВДВ началось формирование танковых батальонов. Причем эти подразделения оснащены не аэромобильными легкими «Спрут-СДМ», а полноценными танками Т-72Б3. В свою очередь разведывательные батальоны и подразделения специального назначения Воздушно-десантных войск получают бронеавтомобили «Тигр», а также «Рысь» (лицензионная копия итальянского IVECO Lynx). Конструкция этих образцов вооружения и военной техники не позволяет их десантировать парашютным способом.

Также в прошлом году в Воздушно-десантных войсках закончился длительный и сложный эксперимент. На протяжении нескольких лет проверку проходила концепция так называемых аэромобильных соединений или, как они официально называются, соединений нового типа. По итогам учений «Кавказ-2020» начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов признал их действия успешными.

Передвигаться вновь сформированные «аэромобильники» будут на вертолетах, загрузив свое вооружение и военную технику в десантные отсеки винтокрылых машин или закрепив на внешней подвеске. Вместо боевых машин десанта рабочими лошадками этих подразделений станут легкие багги, бронеавтомобили и квадроциклы. Поэтому сейчас, когда идет серьезная реформа Воздушно-десантных войск, особенно интересно разобраться, нужна ли техника с возможностью десантировать личный состав внутри.

Купола не для всех

Формально в Воздушно-десантных войсках два типа подразделений – десантно-штурмовые и парашютно-десантные полки и батальоны. Несмотря на разные наименования, а также различия боевого применения, с точки зрения вооружения и военной техники десантно-штурмовые и парашютно-десантные части и подразделения практически идентичны.

В настоящее время части и соединения ВДВ перевооружаются на новейшие боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», однако в дивизиях, полках и бригадах еще остаются более старые, хотя и прошедшие модернизацию БМД-2. Но по мере поставок «четверок» и «Ракушек» их доля стремительно сокращается.

“ Пока официально не указывалось, можно ли десантировать в этих боевых машинах экипажи. Но скорее всего такой возможностью будет обладать зенитный «Птицелов» ”

БМД-4М и БТР-МДМ предназначены для десантирования с помощью многокупольных парашютных систем. Также для механиков-водителей, наводчиков-операторов и командиров БМ предусмотрены специальные кресла, которые позволяют личному составу выдерживать критические перегрузки. Поэтому боевые машины можно десантировать с расчетом на борту.

Ожидается, что в скором времени парк Воздушно-десантных войск пополнят новые самоходные артустановки – противотанковая «Спрут-СДМ1» и 120-мм «Лотос». Также ожидается поставка уникальных зенитных систем семейства «Птицелов». Специально для голубых беретов последняя будет выполнена на базе боевой машины десанта БМД-4М. Пока официально не указывалось, можно ли десантировать в этих боевых машинах экипажи. Но скорее всего такой возможностью будет обладать зенитный «Птицелов».

Летом прошлого года стало известно, что в Воздушно-десантные войска начнутся масштабные поставки бронеавтомобилей семейства «Тайфун-ВДВ» К-4386. Новинка создана на базе машины серии К-53949. Но в отличие от своего прародителя «Тайфун-ВДВ» выполнен по безрамной схеме с несущим корпусом. Такое техническое решение было выбрано неспроста, именно безрамный несущий корпус обеспечивает возможность сбрасывать бронеавтомобили с помощью парашютов.

Пока «Тайфун-ВДВ» будет выпускаться в двух вариантах – для перевозки личного состава и в модификации машины огневой поддержки. Последняя оснащена дистанционно управляемым модулем с 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом. Также в ближайшее время на базе десантных «Тайфунов» появится еще несколько новых вариантов боевых машин. В частности, речь идет о мобильной пусковой установке противотанкового комплекса «Корнет» с увеличенной дальностью стрельбы, а также самоходном миномете.

Еще до начала поставок «Тайфунов» десантники получали партии бронеавтомобилей «Тигр», а также различных специальных машин на его базе: машины связи и управления, комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-2», противотанковый комплекс «Корнет-Д».

Фото: stopwar.ru

На вооружение разведывательных подразделений дивизий и бригад ВДВ в последние годы активно поставляются бронемашины «Рысь». Несмотря на ограничения по установке вооружения (по условиям контракта российская сторона не может дорабатывать бронеавтомобили), итало-российские «хищные кошки» стали основной рабочей лошадкой разведчиков и спецназовцев в голубых беретах.

Как уже было сказано выше, «Тайфун-ВДВ» можно десантировать с помощью многокупольных парашютных систем. Также возможно «парашютировать» и бронеавтомобиль «Тигр». В то же время, по имеющимся данным, специальные машины на «тигриной» базе доставляются только посадочным способом. Нельзя выбросить с парашютом и «Рысь». Получается, что далеко не все бронеавтомобили голубых беретов обеспечивают десантирование вместе с экипажем.

Появление танковых батальонов в дивизиях и бригадах ВДВ серьезно увеличило их огневую мощь. В то же время Т-72Б3 имеют существенные ограничения по перевозке их на борту самолета. А про десантирование с помощью парашютных систем речь даже и не идет – вес не позволяет. Также не могут десантироваться и БТР-82. Эти бронетранспортеры, хотя и в ограниченном количестве, стоят на вооружении подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск.

Отдельный и достаточно интересный вопрос – вооружение аэромобильных частей и подразделений. На всех учениях личный состав после высадки с вертолетов передвигался на квадроциклах и на специальных легких багги. Еще летом прошлого года появилась информация, что основной рабочей лошадкой «соединений нового типа» станут «Тайфуны-ВДВ».

Прыгать или выгружаться

В чем главное преимущество возможности высаживать боевые машины с десантом внутри? При обычном десантировании техника и личный состав покидают самолеты раздельно, поэтому экипажам приходится зачастую под огнем противника искать свои машины, расшвартовывать их и приводить в боевую готовность. Когда же наводчик, командир и механик-водитель десантируются внутри, процесс переведения боевых машин в готовность занимает считаные минуты. После чего экипаж сразу вступает в бой. Для масштабной высадки десанта такая возможность крайне необходима. Правда, надо учитывать, что экипажи, десантирующиеся в машинах, должны проходить специальные тренировки, а также иметь отличное здоровье.

Фото: scoopnest.com

Между тем в своих интервью нынешний главком ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, а также его предшественник, а теперь глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов говорят, что ВДВ стали важным военно-политическим инструментом России. Ранее Владимир Шаманов сказал: «Воздушно-десантные войска России – инструмент, который позволяет решать задачи прежде всего обороны территории страны, взаимодействия с союзниками по ОДКБ. А при необходимости – выполнять задачи за рубежом. Куда прикажет Верховный главнокомандующий, туда мы во взаимодействии с ВКС России и направимся».

Фактически речь идет о создании на базе ВДВ экспедиционных войск. Конечно, не таких масштабных и не с такими глобальными задачами, как Корпус морской пехоты США. Части и подразделения голубых беретов смогут выполнять миротворческие, гуманитарные миссии за рубежом, а также проводить локальные операции. В этом случае отлично подходят не легкие бронированные БМД-4М и БТР-МДМ, а более тяжелые «Тайфуны», «Тигры», «Рыси» и Т-72Б3. В условиях экспедиционной операции возможность десантировать боевую технику парашютным способом, а тем более вместе с экипажами, вряд ли пригодится – бронеавтомобили и танки легко доставляются в заданные районы самолетами или десантными кораблями. «Тигры», «Тайфуны» и «Рыси» можно применить для сопровождения колонн, патрулирования местности и маршрутов. Танки и БТР-82 следует использовать для усиления обороны объектов. К примеру, российскую авиабазу «Хмеймим» вместе с десантниками успешно охраняют Т-90 и Т-72, которые действуют в качестве наблюдательных пунктов и огневых средств дальнего поражения.

В то же время части и подразделения Воздушно-десантных войск являются важнейшим инструментом боевых действий в условиях войны с высокотехнологичным противником. Поэтому вполне логично иметь в составе ВДВ части и подразделения, которые можно условно назвать «силами первого броска». К примеру, в составе парашютно-десантного и десантно-штурмового полка можно подготовить три роты (по одной в каждом батальоне), личный состав которых был бы обучен и физически готов выполнять десантирование внутри БМД и БТР-МДМ.

Высадившись внутри бронетехники, парашютно-десантные и десантно-штурмовые роты и взводы «первого броска» смогут быстро, используя элемент неожиданности, нанести противнику огневое поражение и дезорганизовать его оборону. После чего в бой вступят основные силы полков, дивизий и бригад.

В первые минуты после высадки большую опасность для десанта будет представлять авиация противника – самолеты, вертолеты, а также ударные беспилотники. Поэтому если у десантников в распоряжении окажутся мобильные средства ПВО, в частности «Птицелов», они смогут обезопасить себя от воздушного нападения. Поэтому критически важно для голубых беретов иметь возможность десантировать перспективные ЗРК вместе с расчетами. Это остается важнейшим преимуществом российских Воздушно-десантных войск. Конечно, такие действия требуют особой выучки и подготовки личного состава. Но как говорится, игра стоит свеч.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 3 (866) за 26 января 2021 года