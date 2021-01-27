Продление СНВ-3 позволило бы выиграть время для создания новой модели контроля над ядерным оружием - эксперт

Москва. 25 января. ИНТЕРФАКС - Заявления из Вашингтона о готовности продлить договор СНВ-3 на пять лет означают неплохие шансы для формирования соответствующей современным условиям системы контроля над ядерными вооружениями, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"Сохранение СНВ-3 еще на пять лет означает выигрыш во времени для того, чтобы создать принципиально новую модель контроля над ядерными вооружениями, которая должна прийти на смену нынешней модели, унаследованной от эпохи "холодной войны". Какой будет эта модель, пока сказать трудно", - написал Кортунов в своей аналитической статье, опубликованной в понедельник на официальном сайте РСМД.

По мнению эксперта, продление договора о СНВ-3 также означило бы "сохранение хотя бы остатков технической инфраструктуры двустороннего контроля над ядерными вооружениями, включая контакты между военными, консультации дипломатов и экспертов".

Кортунов полагает, что если договор будет продлен, то Москва и Вашингтон впервые за очень долгое время покажут свою способность договариваться по вопросам оружия массового уничтожения. "Это крупное политическое достижение - особенно с учетом того, что администрация Джо Байдена настроена к Кремлю более чем решительно", - считает эксперт.

По его мнению, при всей важности продления ДСНВ-3 следует учитывать, что сохранение этого договора не остановит "российско-американскую гонку ядерных вооружений". "С СНВ-3 или без него Россия и США в любом случае и дальше будут конкурировать друг с другом в создании вооружений нового поколения, будут повышать точность средств доставки, экспериментировать с автономными летательными системами и прочее", - пишет Кортунов.

Гендиректор РСМД также полагает, что продление ДСНВ-3 вряд ли произведет сильное впечатление на другие ядерные страны и на потенциальных обладателей ядерного оружия. "Учитывая сохраняющиеся арсеналы двух ядерных сверхдержав, никто из ядерных держав второго эшелона не воспримет продление договора, как убедительное основание для того, чтобы включиться в российско-американские переговоры", - считает эксперт.