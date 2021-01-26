Если попросят, пойдем навстречу – российские военные в Африке

Если от властей Центрально-Африканской Республики (ЦАР) поступит обращение с просьбой прислать новых военных советников, Россия сможет обсудить этот вопрос и пойти навстречу.

Об этом заявил на брифинге спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Отвечая на вопрос о необходимости военных советников из России, дипломат пояснил: «Оценивать такую необходимость должно избранное демократическим путем руководство ЦАР. Если кто-то просит нас, представляя суверенную страну, будучи легитимным руководителем, то всегда такие обращения самым внимательным образом рассматриваются».

Как отметил Богданов, в ЦАР сохраняется сложная обстановка, но проведенные в стране выборы должны позитивно сказаться на общественно-политической ситуации и решении социально-экономических проблем.