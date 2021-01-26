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Военно-промышленный курьер

Если попросят, пойдем навстречу – российские военные в Африке

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Михаил Богданов
Михаил Богданов.
Источник изображения: vpk-news.ru

Если от властей Центрально-Африканской Республики (ЦАР) поступит обращение с просьбой прислать новых военных советников, Россия сможет обсудить этот вопрос и пойти навстречу.

Об этом заявил на брифинге спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Отвечая на вопрос  о необходимости военных советников из России, дипломат пояснил: «Оценивать такую необходимость должно избранное демократическим путем руководство ЦАР. Если кто-то просит нас, представляя суверенную страну, будучи легитимным руководителем, то всегда такие обращения самым внимательным образом рассматриваются».

Как отметил Богданов, в ЦАР сохраняется сложная обстановка, но проведенные в стране выборы должны позитивно сказаться на общественно-политической ситуации и решении социально-экономических проблем.

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Страны
Россия
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