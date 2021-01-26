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Интерфакс-АВН

Проверка боевой готовности Вооруженных сил началась в Белоруссии - Минобороны республики

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ВС Беларуси
ВС Беларуси.
Источник изображения: belvpo.com

Минск. 25 января. ИНТЕРФАКС - Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил началась в Белоруссии, будут задействованы практически все полигоны, сообщили в Минобороны страны.

"В Вооруженных силах Республики Беларусь под руководством начальника генерального штаба - первого заместителя министра обороны началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил", - сообщает оборонное ведомство в своём телеграм-канале в понедельник.

Основной целью проверки в Минобороны назвали "повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях".

"Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах", - сообщили в Минобороны.

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