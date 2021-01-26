Китай и Индия продолжают делить границу – есть погибшие

В столкновении на индийско-китайской границе, которое произошло в Северном Сиккиме, были ранены четверо индийских военнослужащих и не менее 20 китайских военных, пишет India Today со ссылкой на источники.

Представитель ВС Индии сообщил, что небольшое столкновение было урегулировано офицерами.

Китайская газета Global Times назвала новость о 20 раненых из Китая дезинформацией. Индийская армия официально также не подтвердила данные о пострадавших со своей стороны.

Напряженность здесь возникла в прошлом году. С тех пор Пекин и Дели не раз обвиняли друг друга в попытках нарушить границу и в провокациях. СМИ сообщали о потерях с обеих сторон, военные это официально не подтверждали. К концу прошлого лета Китай и Индия провели переговоры по отводу войск на границе с целью разрядить пограничную напряженность, а в сентябре министр обороны КНР Вэй Фэнхэ встретился в Москве с индийским коллегой Раджантха Сингхом. Позднее переговоры провели и министры иностранных дел Ван И и Субраманьям Джайшанкар и договорились о нормализации ситуации на границе.