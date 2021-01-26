Лунная программа США России не интересна, есть собственная - Рогозин

Москва. 25 января. ИНТЕРФАКС - Россия не заинтересована в участии в американской лунной программе, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны", - сообщил Рогозин в Telegram.

"Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?! Да, NASA присылало нам пару раз какие-то документы, проводило брифинг (не дискуссию, а именно брифинг). Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие в проекте, где все участники равноправны", - сообщил глава госкорпорации.

29 октября NASA и Европейское космическое агентство подписали соглашение о сотрудничестве в создании окололунной станции Gateway в рамках программы Artemis.

В соответствии с этим соглашением ЕКА создаст обитаемые и дозаправочные модули, а также обеспечит связь станции с поверхностью Луны. Кроме того, ЕКА предоставит два европейских сервисных модуля для пилотируемого космического корабля NASA Orion, которые будут включать маршевые двигатели и обеспечивать капсулу энергией, водой и кислородом в рамках полетов по программе Artemis.

Ранее представители "Роскосмоса" заявляли, что строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов.