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Интерфакс-АВН

Россия вышла из участия по американской луннной программе, но готова к сотрудничеству - "Роскосмос"

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Источник изображения: Фото: NASA

Москва. 25 января. ИНТЕРФАКС - Российская сторона приняла решение выйти из американского проекта Gateway, но готова продолжить диалог с коллегами из США, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"По результатам проработки Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе", - сказали в госкорпорации.

Учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса, российская сторона продолжает мониторить ситуацию и готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, заявили в Роскосмосе.

29 октября 2020 года NASA и Европейское космическое агентство подписали соглашение о сотрудничестве в создании окололунной станции Gateway в рамках программы Artemis. В соответствии с этим соглашением ЕКА создаст обитаемые и дозаправочные модули, а также обеспечит связь станции с поверхностью Луны. Кроме того, ЕКА предоставит два европейских сервисных модуля для пилотируемого космического корабля NASA Orion, которые будут включать маршевые двигатели и обеспечивать капсулу энергией, водой и кислородом в рамках полетов по программе Artemis.

Ранее представители "Роскосмоса" заявляли, что строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов.

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Страны
Россия
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2020-й год
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