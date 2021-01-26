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АТР и Арктика – в центре внимания Пентагона

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Источник изображения: vpk-news.ru

Армия США на фоне ограниченности финансовых средств, вызванной коронавирусной инфекцией, в текущем году проведет собственное «кровопускание» ради Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-морских сил (ВМС) страны, пишет Breaking Defense, ссылаясь на заявление начальника штаба армии генерала Джеймса МакКонвилла.

Согласно американскому изданию, отмечает Lenta.ru, для противостояния китайской угрозе в Азиатско-Тихоокеанском регионе армия Соединенных Штатов будет задействовать лишь имеющиеся резервы, в частности ресурсы из Army Prepositioned Stocks (APS), флот армейских гидроциклов, который ранее планировалось расформировать, и одну из экспериментальных ракетных групп, способных к работе в многодоменных условиях ведения войны.

Генерал рассказал, что для противодействия России можно развернуть в Арктике многодоменную оперативную группу, оперативный штаб и «арктическую бригаду».

В сентябре 2020 года Брэдли Боуман и Скотт Адамсон из Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий (США) в публикации на страницах Defense News написали, что размещенный на Дальнем Востоке России береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» позволяет Москве контролировать доступ в Арктику через Берингов пролив и поражать цели на Аляске.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Bradley
Бастион
Проекты
2020-й год
Арктика
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