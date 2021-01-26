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Интерфакс-АВН

Более 20 единиц современного вооружения получит уральская танковая дивизия в 2021 году - ЦВО

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Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок"
Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Екатеринбург. 25 января. ИНТЕРФАКС - Более 20 единиц современного вооружения и специальной военной техники получат в 2021 году подразделения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской и Свердловской областях, сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

"В 2021 году на вооружение мотострелковых подразделений крупнейшего танкового соединения ЦВО поступит партия из десяти модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М. В отличие от моделей более ранних модификаций БМП-2М имеет автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время", - говорится в сообщении.

Кроме того, противотанковые подразделения дивизии получат в текущем году на вооружение более десяти самоходных боевых машин "Штурм-С", способных уничтожать бронетехнику, в том числе с динамической защитой, а также воздушные цели и сооружения в любых погодных условиях.

Также парк вооружения подразделений войсковой разведки танковой дивизии пополнят комплексы обнаружения "Соболятник-О", предназначенные для ведения наблюдения за обстановкой на дальности до 30 километров и позволяющие с точностью до десяти метров анализировать параметры целей и классифицировать их, разделяя на людей и технику.

Поставки вооружения и техники будут завершены до конца года.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит три танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

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1 комментарий
№1
26.01.2021 13:57
Для мотострелкового полка танковой дивизии 10 новых БМП за год как то очень скромно.
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