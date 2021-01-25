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Интерфакс-АВН

США помогут Израилю улучшать отношения с рядом арабских стран - Белый дом

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Флаги Израиля и США
Флаги Израиля и США.
Источник изображения: MIGnews.com

Вашингтон. 24 января. ИНТЕРФАКС - Продолжение процесса нормализации отношений Израиля со странами региона стало одной из тем телефонного разговора в субботу советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и советника по нацбезопасности израильского премьера Меира Бен-Шаббата, говорится в заявлении Белого дома.

"Они обсуждали возможность укрепить партнерство (США и Израиля - ИФ) в последующие месяцы, включая развитие успехов Израиля в нормализации отношений с ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко", - отмечается в пресс-релизе американской администрации.

Согласно заявлению, Салливан также заверил Бен-Шаббата, что новый президент США Джо Байден остается верен обязательству обеспечивать безопасность Израиля.

"Салливан подтвердил, что США будут тесно консультироваться с Израилем по всем вопросам региональной безопасности", - указано в документе.

Также советник президента США по нацбезопасности предложил вскоре начать "стратегический диалог" для продолжения дискуссий между сторонами.

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Бахрейн
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